Карточная игра Magic: The Gathering навсегда запретила использовать генеративный ИИ
Wizards of the Coast, стоящая за Magic: The Gathering, обрушила молот на генеративный ИИ, официально запретив его использование в «конечных» продуктах. Wizards разъяснила свою позицию, настаивая на том, что художники, писатели и творческие работники, занятые в Magic, должны воздерживаться от использования генеративных инструментов искусственного интеллекта на протяжении всего творческого процесса.
Решение Wizards было принято после августовского спора, связанного с искусством, созданным с помощью ИИ, в сборнике D&D «Слава гигантов». В то время как руководство D&D прямо ограничивает использование ИИ на любом этапе, в заявлении Magic речь идет исключительно о «конечных» продуктах. Несмотря на расхождение в понятиях, Wizards подтвердила, что ограничения действуют на всех этапах.
Эта сенсация произошла на фоне значительных увольнений и мер по сокращению расходов в Hasbro. Игровой гигант недавно столкнулся с негативной реакцией на объявление о вакансии «Цифровой художник», что подстегнуло спекуляции об искусственном интеллекте.