Magic: The Gathering навсегда запретила использовать генеративный ИИ

Wizards of the Coast, стоящая за Magic: The Gathering, обрушила молот на генеративный ИИ, официально запретив его использование в «конечных» продуктах. Wizards разъяснила свою позицию, настаивая на том, что художники, писатели и творческие работники, занятые в Magic, должны воздерживаться от использования генеративных инструментов искусственного интеллекта на протяжении всего творческого процесса.

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Решение Wizards было принято после августовского спора, связанного с искусством, созданным с помощью ИИ, в сборнике D&D «Слава гигантов». В то время как руководство D&D прямо ограничивает использование ИИ на любом этапе, в заявлении Magic речь идет исключительно о «конечных» продуктах. Несмотря на расхождение в понятиях, Wizards подтвердила, что ограничения действуют на всех этапах.