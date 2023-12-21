Китайская LGD Gaming стала первым участником «Игр Будущего» по Dota 2 в Казани

Организаторы «Игр Будущего», которые пройдут в Казани в конце февраля и начале марта, объявили первую команду-участницу турнира по Dota 2.

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Это будет обновлённый состав LGD Gaming из Китая. Напомним, после топ-4 на чемпионате мира The International 2023 коллектив покинул мидер NothingToSay, а саппорт planet перешёл в инактив.

Другие участники, а также формат соревнований будут объявлены позднее. Соревнования по Dota 2 в рамках «Игр Будущего» пройдут с 19 по 25 февраля в МВЦ «Казань Экспо». Призовой фонд турнира составит $ 1 млн.