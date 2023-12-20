В Epic Games Store стартовала ежедневная раздача игр

20 декабря в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача файтинга DNF Duel. Забрать игру себе на аккаунт геймеры смогут в течение суток.

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К сожалению, владельцы российских аккаунтов не могут забрать игру. Нужно менять регион.

DNF Duel представляет собой файтинг по вселенной Dungeon Fighter Online. Выход тайтла состоялся в прошлом году. Игра получила смешанные отзывы как от прессы, так и от обычных геймеров.

Ежедневная раздача будет проходить до конца года. Ближе к концу месяца магазин продлит раздачу последнего проекта на неделю, которая завершится в начале января.