Sony оштрафовали за ограничения на геймпады для PS4

Во Франции антимонопольная служба приняла решение оштрафовать компанию Sony на 13,5 миллиона евро за то, что та ограничивает производителей геймпадов для консоли Playstation 4 (PS4). Об этом сообщает ТАСС.

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«После обращения Subsonic, французского производителя контроллеров для видеоигр, служба оштрафовала компанию Sony (четыре компании группы, включая японскую материнскую компанию) за злоупотребление доминирующим положением на рынке поставок контроллеров для консолей Playstation 4 в течение более 4 лет», — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что новые правила японской компании Sony, запрещающие перепродавать диски для своих консолей, являются нарушением прав граждан. По его словам, требования производителя не имеют ничего общего с российским законодательством.