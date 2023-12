Серверы скандальной The Day Before закроют уже в следующем месяце

Разработчики скандальной игры The Day Before из студии Fntastic объявили, что закроют серверы шутера уже 22 января 2024 года.

The Day Before представляли как масштабный ММО-шутер, который был похож на The Division от Ubisoft, Rust, DayZ и Escape from Tarkov. В итоге игру разгромили критики и игроки, после чего студию Fntastic решили закрыть.