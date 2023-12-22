Серверы скандальной The Day Before закроют уже в следующем месяце

Мы с сожалением сообщаем вам, что Fntastic официально прекратила свою деятельность. Серверы будут отключены 22 января 2024 года. Мы выражаем нашу благодарность сообществу за поддержку на протяжении всего существования проекта. К сожалению, кроме закрытия проекта у нас больше нет другого выбора.