Серверы The Day Before закроют 22 января 2024 года

Разработчики скандальной игры The Day Before из студии Fntastic объявили, что закроют серверы шутера уже 22 января 2024 года.

Серверы скандальной The Day Before закроют уже в следующем месяце
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Мы с сожалением сообщаем вам, что Fntastic официально прекратила свою деятельность. Серверы будут отключены 22 января 2024 года. Мы выражаем нашу благодарность сообществу за поддержку на протяжении всего существования проекта. К сожалению, кроме закрытия проекта у нас больше нет другого выбора.

The Day Before представляли как масштабный ММО-шутер, который был похож на The Division от Ubisoft, Rust, DayZ и Escape from Tarkov. В итоге игру разгромили критики и игроки, после чего студию Fntastic решили закрыть.

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