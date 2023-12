Фанаты The Day Before создали петицию с просьбой продолжить разработку игры

С мультиплеерной The Day Before от ныне закрытой студии Fntastic получилась интересная ситуация. Игра получила отрицательные отзывы и была удалена из магазина Steam спустя несколько дней после релиза в раннем доступе. Однако нашлись сотни игроков, которые требуют от издателя Mytona продолжения разработки.

Фанат создал петицию, которую подписали уже более 700 человек. В ней «вдохновлённые концепцией и атмосферой» The Day Before игроки призывают издателя вернуться к разработке. В пример приводится симулятор No Man’s Sky, чей релиз оказался провальным, но после этого разработчики смогли реабилитироваться и сделать качественную игру.