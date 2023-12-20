Фанаты The Day Before создали петицию с просьбой продолжить разработку игры

С мультиплеерной The Day Before от ныне закрытой студии Fntastic получилась интересная ситуация. Игра получила отрицательные отзывы и была удалена из магазина Steam спустя несколько дней после релиза в раннем доступе. Однако нашлись сотни игроков, которые требуют от издателя Mytona продолжения разработки.

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Фанат создал петицию, которую подписали уже более 700 человек. В ней «вдохновлённые концепцией и атмосферой» The Day Before игроки призывают издателя вернуться к разработке. В пример приводится симулятор No Man’s Sky, чей релиз оказался провальным, но после этого разработчики смогли реабилитироваться и сделать качественную игру.

Как утверждает автор петиции, трансляции по The Day Before собирают сотни зрителей одновременно, которые не знают, как им приобрести игру. Ключи на неё, кстати, на вторичном рынке продают за 200 евро и дороже.

Также автор петиции показал положительные отзывы игроков и отметил предрелизный ажиотаж вокруг The Day Before. Однако фанаты собрали ряд идей, которые необходимо реализовать для улучшения игры. Среди них, например, есть работа над оптимизацией и возможность создавать собственные модификации. При этом игроки хотят, чтобы упор был на выживание в открытом мире, а не на механики extraction-шутеров. Ещё одной желанной особенностью стал паркур.