В Steam добавят запись клипов и возможность скрыть свои покупки

Создатель базы данных SteamDB Павел Дюндик рассказал , что в скором времени Valve добавит в Steam ряд свежих функций. По его словам, компания введёт новую корзину и возможность записывать клипы в играх.

В корзине появятся три варианта покупки игры: себе на аккаунт, тайное приобретение себе на аккаунт (тайтл будет скрыт в вашем профиле и ленте активности) и в качестве подарка другу. Выбрать один из вариантов пользователи смогут в выпадающем меню. В ближайшее время улучшенная корзина появится в новой бете Steam.