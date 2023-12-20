Авторы Marvel’s Spider-Man планировали сделать мультиплеер в духе GTA Online

В сети продолжают рассматривать файлы и документы, которыми поделились взломщики Insomniac Games. Помимо окон релиза игр про Венома и Людей-Икс, пользователи обнаружили информацию о мультиплеерной игре по серии Marvel’s Spider-Man.

© Insomniac Games

Она называлась Marvel’s Spider-Man: The Great Web и могла стать аналогом Grand Theft Auto Online — такую формулировку использовала сама Insomniac во время закрытой презентации. Судя по отсутствию упоминаний мультиплеерного проекта в более поздних документах, разработчики отложили идею в сторону.

В утёкших файлах найдено множество концепт-артов The Great Web. Игроки могли бы менять внешность и костюм своего личного Человека-паука, а также встречаться со множеством людей-пауков, знакомых по комиксам и другим медиа. Что касается игровых механик, то игроки могли вместе устраивать рейды, сражаться с боссами и соревноваться друг с другом в различных испытаниях. На концептах видно множество врагов: Мистерио, Доктор Осьминог, симбиоты. Не обошлось бы без сезонных пропусков.