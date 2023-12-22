В КНР хотят запретить несовершеннолетним онлайн-игры, вызывающие зависимость

Власти Китая в очередной раз планируют ужесточить регулирование в сфере онлайн-игр для несовершеннолетних, запретив им регистрироваться в играх, которые "легко вызывает зависимость". Об этом говорится в проекте правил контроля за онлайн-играми, опубликованном на сайте Государственного управления по делам прессы и печати КНР. "Издатели компьютерных игр должны строго контролировать, когда и как долго несовершеннолетние играют в онлайн-игры, несовершеннолетним необходимо запретить вход в игры, легко приводящие к зависимости и содержащие контент, не подходящий для несовершеннолетних", — сказано в документе. Ведомство предлагает установить в онлайн-играх лимит пользовательских расходов и запретить вознаграждения за ежедневный вход в игру. Власти также хотя запретить крупные чаевые в качестве вознаграждения геймерам, которые транслируют свои игры в прямом эфире. В августе управление по вопросам киберпространства Китая представило проект новых правил использования мобильных устройств и интернета для несовершеннолетних. Согласно документу, детям до 8 лет разрешается работать со смартфонами не более 40 минут в день, детям от 8 до 15 лет — не более часа в день, а подросткам от 16 до 17 лет — не более двух часов в день. Причем каждые полчаса устройство должно напоминать пользователю о необходимости сделать перерыв. В 2021 году в Китае уже ввели правило, согласно которому игровые платформы могут предоставлять услуги несовершеннолетним только с 20:00 до 21:00 по пятницам, выходным и праздничным дням.