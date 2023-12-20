Сценарист Mass Effect не захотел заниматься серией после успеха Legendary Edition

Мак Уолтерс, ведущий сценарист Mass Effect 2, а также креативный директор Mass Effect: Andromeda, рассказал о том, как сборник Mass Effect Legendary Edition смог стать одной из причин для ухода разработчика из студии. Напомним, что Уолтерс покинул BioWare в начале 2023 года.

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Legendary Edition стала большим хитом и смогла объединить обновлённую трилогию под одной обложкой. Однако такой «грандиозный проект» не значился на дорожной карте студии, поэтому Уолтерсу пришлось пересмотреть свой подход к работе. У него не было большой команды, из-за чего создание ремастеров напомнило Маку «ранние дни» BioWare.

Над Legendary Edition трудилась маленькая «разношёрстная» команда, где многие имели возможность руководить, несмотря на свою формальную должность. В этом заключается «природа BioWare», а малое число разработчиков позволило привнести элемент товарищества в команду. Маку нравилось, что сотрудники уделяли особое внимание работе друг с другом, а не только потребностям проекта.

В итоге Уолтерс не захотел «искушать судьбу» — Legendary Edition стала «данью» серии Mass Effect, после чего разработчик не захотел к ней возвращаться. В один момент разработчик понял, что сделал лишь три оригинальных проекта: Jade Empire, несколько частей Mass Effect и провалившуюся Anthem.