Депутат Валуев заявил, что российским спортсменам еще долго будут делать гадости

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что ему обидно за киберспортсменов команды Virtus.pro, которых сняли с турнира из-за россиян в составе. Своим мнением он поделился со "Спорт-Экспрессом". "Гадости нашим спортсменам будут делать еще долго. На более серьезное — кишка тонка. Обидно, конечно, за наших ребят. Стоит ли устраивать замены европейским турнирам? Альтернатива всегда хороша", — заявил депутат. 20 декабря Virtus.pro в своем Telegram-канале сообщили, что команду дисквалифицировали с турнира по шутеру Rainbow Six Siege из-за национальной принадлежности игроков. В начале ноября команда Virtus.pro победила украинский коллектив Monte в финале турнира Roobet Cup 2023 по Counter Strike 2. Призовой фонд соревнований составлял $250 тыс. Virtus.pro заработал за этот турнир $150 тыс. 28 августа Международная федерация киберспорта (IESF) на съезде проголосовала за отмену решения, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом. За отмену санкций проголосовали 32 делегата.