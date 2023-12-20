Virtus.pro дисквалифицировали с турнира из-за россиян в команде

Киберспортивная команда Virtus.pro в своём канале в «Телеграме» объявила о том, что ее дисквалифицировали с турнира по Rainbow Six Siege. Чемпионат.com

"По информации, которую мы получили от администрации, решение было принято из за национального происхождения игроков. Достижения и опыт Vertus.pro в дисциплине, а также заслуженный слот в европейской лиге, не позволяют нам закрыть глаза на открытое проявление дискриминации по отношению к игрокам, о чем мы незамедлительно сообщили Ubisoft", — говорится в сообщении Virtus.pro. МАТЧ ТВ