В PS Store началась большая новогодняя распродажа
Сегодня в PS Store стартовала масштабная новогодняя распродажа, в ходе которой можно купить большое количество игр и дополнений к ним по отличным скидкам. В акции участвуют даже новинки, а Baldur's Gate 3, например, получила первую скидку на PlayStation.
Самые интересные предложения
- Baldur's Gate 3 — 1,124 тыс. лир (примерно 3,5 тыс. рублей)
- Call of Duty: Modern Warfare 3 — 1,4 тыс. лир (примерно 4,4 тыс. рублей)
- Alan Wake 2 — 879 лир (примерно 2,8 тыс. рублей)
- Hogwarts Legacy — 449 лир (примерно 1,4 тыс. рублей)
- Mortal Kombat 1 — 839 лир (примерно 2,6 тыс. рублей)
- Assassin's Creed Valhalla — 117 лир (примерно 370 рублей)
- Final Fantasy 16 — 899 лир (примерно 2,8 тыс. рублей)
- Elden Ring — 659 лир (примерно 2,1 тыс. рублей)
- Ремейк The Last of Us — 495 лир (примерно 1,5 тыс. рублей)
- Sekiro: Shadows Die Twice — 234 лиры (примерно 800 рублей)
Новогодняя распродажа закончится в PS Store 18 января.
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