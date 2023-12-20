В PS Store началась большая новогодняя распродажа

Сегодня в PS Store стартовала масштабная новогодняя распродажа, в ходе которой можно купить большое количество игр и дополнений к ним по отличным скидкам. В акции участвуют даже новинки, а Baldur's Gate 3, например, получила первую скидку на PlayStation.

В PS Store началась большая новогодняя распродажа
© Steam

Самые интересные предложения

  • Baldur's Gate 3 — 1,124 тыс. лир (примерно 3,5 тыс. рублей)
  • Call of Duty: Modern Warfare 3 — 1,4 тыс. лир (примерно 4,4 тыс. рублей)
  • Alan Wake 2 — 879 лир (примерно 2,8 тыс. рублей)
  • Hogwarts Legacy — 449 лир (примерно 1,4 тыс. рублей)
  • Mortal Kombat 1 — 839 лир (примерно 2,6 тыс. рублей)
  • Assassin's Creed Valhalla — 117 лир (примерно 370 рублей)
  • Final Fantasy 16 — 899 лир (примерно 2,8 тыс. рублей)
  • Elden Ring — 659 лир (примерно 2,1 тыс. рублей)
  • Ремейк The Last of Us — 495 лир (примерно 1,5 тыс. рублей)
  • Sekiro: Shadows Die Twice — 234 лиры (примерно 800 рублей)

Новогодняя распродажа закончится в PS Store 18 января.

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