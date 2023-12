Издание Game Informer назвало лучшую игру 2023 года

Издание Game Informer подвело игровые итоги года и назвало игры, которые больше всего выделились в течение всего 2023-го. Лучшей игрой года стала The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. По словам журналистов, Nintendo удалось сделать невероятный сиквел и впечатляющую приключенческую игру.