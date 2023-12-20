Путин поручил проверить видеоигры на соответствие российским законам

Президент России Владимир Путин поручил проверить информацию в видеоиграх на предмет соответствия законам России. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.

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Из текста поручения следует, что при участии заинтересованных организаций необходимо обеспечить разработку и реализацию мер, направленных на осуществление мониторинга информации, которая содержится в видеоиграх и распространяется с их использованием. Также необходимо проконтролировать соответствие такой информации законодательству РФ.

Также поручено разработать меры по поддержке и развитию рынка отечественных видеоигр и игровых сервисов, а также по классификации видеоигр с учетом способа их распространения, формата и содержащейся в них информации.

Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, доклад должен быть предоставлен до 30 апреля.