Журналисты объяснили запрет Sony на перепродажу дисков для PlayStation

Журналисты издания MSPowerUser объяснили запрет Sony на перепродажу игр для PlayStation, который начали обсуждать геймеры. Материал опубликован на сайте издания.

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Игроки обнаружили упоминание лицензионного соглашения PlayStation 4, в котором Sony указала, что перепродавать и обменивать физические копии игр запрещено. Аналогичный пункт также обнаружили в актуальном соглашении PS. Специалисты MSPowerUser выяснили, что запрета фактически нет, так как Sony не предусмотрела никаких штрафов и ограничений.

Многие геймеры предположили, что Sony может заблокировать консоль или аккаунт PS, если ей станет известно о факте перепродажи игр. Однако авторы медиа отметили, что подобный запрет имеет формальный характер и у корпорации нет инструментов контроля за вторичным рынком видеоигр.

В качестве подтверждения журналисты нашли публикацию в X бывшего руководителя одного из подразделений PlayStation Сюхэя Есиды. В посте от 12 ноября 2013 года Есида отмечал, что пользователи могут беспрепятственно делиться дисками с играми.