Спекулянты начали продавать The Day Before за 200 евро
Кооперативный шутер The Day Before не только стал одним из главных разочарований года, он ещё и попал в число игр с самой короткой продолжительностью жизни. И этим сейчас пытаются воспользоваться спекулянты.
Как заметил журналист и блогер SrGarrus, ключи The Day Before появились на рынках по 200 евро за штуку. А за Steam-аккаунты с купленной игрой просят до тысячи евро. При этом игра продавалась примерно за 40 долларов (или 1300 рублей).
The Day Before вышла в Steam 7 декабря, а уже через четыре дня её создатели объявили о финансовой неудаче и закрытии студии. Деньги покупателям пообещали вернуть. Игра разошлась тиражом около 200 тысяч копий, но почти половина покупателей запросила возврат через считанные часы после знакомства с проектом.