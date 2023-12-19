Спекулянты начали продавать The Day Before за 200 евро

Кооперативный шутер The Day Before не только стал одним из главных разочарований года, он ещё и попал в число игр с самой короткой продолжительностью жизни. И этим сейчас пытаются воспользоваться спекулянты.

© Скриншот

Как заметил журналист и блогер SrGarrus, ключи The Day Before появились на рынках по 200 евро за штуку. А за Steam-аккаунты с купленной игрой просят до тысячи евро. При этом игра продавалась примерно за 40 долларов (или 1300 рублей).