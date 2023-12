Metacritic назвал худшую игру 2023 года

Стоит отметить, что в антитоп вошли игры, которые получили не менее семи рецензий, поэтому в нём нет, например, провального экшена по «Ходячим мертвецам» The Walking Dead: Destinies.

Так, худший игрой 2023 года признали The Lord of the Rings: Gollum — приключение по вселенной «Властелина колец». Проект получил 34 балла и был уничтожен прессой за баги, устаревшую графику и анимации, а также примитивный геймплей. На второй строчке оказался экшен Flashback 2 (35 баллов), а замкнул тройку хоррор о вторжении инопланетян Greyhill Incident (38 баллов).