Авторы The Finals не хотят давать обещаний о будущем игры

Креативный директор The Finals Густав Тиллеби рассказал, почему их команда не спешит делиться своими планами по поддержке и развитию игры.

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Сейчас многие разработчики публикуют «дорожные карты» своих проектов, которые потом приходится пересматривать — это разочаровывает геймеров. Создатели The Finals не хотят оказаться в такой же ситуации.

Нам лучше воздержаться от подобных вещей и давать только те обещания, которые мы сможем сдержать.