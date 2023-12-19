Авторы The Finals не хотят давать обещаний о будущем игры, чтобы не разочаровать фанатов
Креативный директор The Finals Густав Тиллеби рассказал, почему их команда не спешит делиться своими планами по поддержке и развитию игры.
Сейчас многие разработчики публикуют «дорожные карты» своих проектов, которые потом приходится пересматривать — это разочаровывает геймеров. Создатели The Finals не хотят оказаться в такой же ситуации.
Нам лучше воздержаться от подобных вещей и давать только те обещания, которые мы сможем сдержать.
Сетевой шутер The Finals от авторов классических Battlefield вышел в начале декабря на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра быстро набрала популярность и спустя две недели остаётся в топ-10 популярных игр в Steam по числу активных пользователей (более 130 тыс. человек онлайн).
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