Провал The Day Before: как умирала самая ожидаемая игра в Steam

Игра, некогда занимавшая первую строчку в рейтинге самых ожидаемых игр Steam, рассыпалась на глазах многотысячной аудитории. После нескольких задержек, подозрительно агрессивных заявлений и судебного иска, The Day Before добралась до релиза 11 декабря. Игра почти моментально пробила дно пользовательских оценок, а всего четыре дня спустя разработчики объявили о закрытии студии. Портал PC Gamer составил полную хронологию этого фиаско.

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Январь – октябрь 2021: впечатляющие трейлеры

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История The Day Before началась почти три года назад, когда в Сети появился трейлер ММО-выживалки в открытом мире — он был опубликован на YouTube-канале IGN. Постановочный ролик сразу вызвал ассоциации с The Last of Us и The Division благодаря сочетанию формата PvPvE, механик собирательства и городскому сеттингу.

Некоторые комментаторы уже тогда сомневались, что финальная версия игры будет выглядеть так же хорошо, как показывал ролик. Но его хватило, чтобы вызвать хайп вокруг ММО-песочницы, который запустил The Day Before на верхние строчки списка самых ожидаемых игр Steam. Игра держала позиции в этом рейтинге на протяжении двух лет.

Октябрь 2021: анонс даты релиза

Через несколько месяцев студия Fntastic объявила окно релиза игры — июнь 2022. Ничего необычного не происходило: трейлеры по-прежнему выглядели впечатляюще, и новая дата релиза звучала вполне адекватно для проекта, который находился в разработке несколько лет.

Обсуждения игры в целом выдерживали здравый баланс между хайпом и скептицизмом. После объявления даты релиза новостей о The Day Before не было полгода, пока в январе 2022 не появился новый трейлер с демонстрацией поддержки RTX. Fntastic прекратила публиковать обновления, сославшись на финальные приготовления к релизу.

Май 2022: первый перенос релиза

За месяц до релиза Fntastic дала по тормозам и перенесла выход The Day Before, которая стала самой ожидаемой игрой в Steam, почти на год — на 1 марта 2023. Предлог: портирование кода проекта на Unreal Engine 5. Новость вызвала смешанную реакцию. Иногда крупные игры действительно переносят незадолго до релиза, но обычно задержка составляет всего пару недель или максимум месяц.

Июнь 2022: критика неоплачиваемого труда «волонтеров»

Спустя месяц после неожиданного переноса Fntastic объявила о поиске «волонтеров», готовых помочь в полировке The Day Before. Люди уже заметили, что разработчики пользуются довольно специфическим языком в общении с аудиторией, но на этот раз они впервые вызвали негативную реакцию сообщества. Fntastic трактовала понятие «волонтер» немного иначе, что привело к недопониманию. Однако студия признала, что некоторые сотрудники компании действительно помогают в разработке на безвозмездной основе.

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Январь 2023: полгода тишины и обещание нового трейлера

Наступил 2023 год, и отсутствие обнадеживающих новостей о The Day Before вызывало беспокойство. До новой даты релиза всего два месяца; в последний раз студия показывала какой бы то ни было геймплей игры почти два года назад. Официальный Discord-сервер проекта гудел от фанатов, которые верили, что новый феномен уровня DayZ уже не за горами. Конечно, встречались и более сдержанные мнения, но их быстро заглушал энтузиазм.

Fntastic заявила, что скоро поделится новым роликом игры, который покажет большинство фишек и механик по просьбам сообщества, а также продемонстрирует нынешнее состояние игры. Журналисты и аналитики, тем временем, на полном серьезе сомневались, что The Day Before вообще существует. Плохих знаков становилось все больше, но всего через несколько дней ситуация стала еще более странной.

Январь 2023: второй перенос даты релиза и удаление из Steam

Сюрприз! The Day Before перенесли еще на восемь месяцев, на этот раз — якобы из-за разбирательств вокруг торговой марки, причиной которых стало приложение-календарь TheDayBefore. Страницы игры в Steam исчезла, а Fntastic отложила публикацию обещанного геймплейного ролика. Реакция Интернета была крайне смешанной. Юридические проблемы выглядели реальными и действительно могли помешать работе студии, но… Задержка еще в восемь месяцев? Для игры, которая, по идее, уже должна быть почти готова?

Очередной перенос релиза и скандал вокруг судебного иска создали идеальное стечение обстоятельств. Если раньше The Day Before была амбициозной игрой, завоевавшей топы Steam, то теперь она стала главным героем Интернета. Правда, ситуация стала еще хуже после того, как Fntastic рассказала, что в любом случае собиралась перенести игру, даже без иска о нарушении торговой марки. Профильные блогеры и сайты тщательно следили за развитием событий, Discord наводнили тролли и разгневанные геймеры, которые начали подозревать мошенничество. Fntastic бросила модераторов своего сообщества на растерзание разозленной толпе: пользователи требовали ответов, но никто не мог их предоставить.

Steam

Февраль – октябрь 2023: обещанное возвращение

После январской задержки коммуникация со стороны Fntastic начала приобретать отчаявшийся тон. В феврале студия объявила, что покажет новый ролик несмотря на судебный иск, и 10-минутный ролик действительно вышел — но не поразил воображение. Десять минут беготни по пустым улицам и обыска ящиков, но очень мало сражений. Зрители также поставили под вопрос аутентичность записи: на ней не было HUD и почти не было элементов интерфейса. Другие подметили, что кое-какие части трейлера явно вдохновлены трейлером Call of Duty образца 2020 года.

В том же месяца несколько роликов The Day Before пропали с официального канала Fntastic на YouTube — студия обвинила в этом судебные разбирательства. Игра по-прежнему не имела страницы в Steam, но разработчики сказали, что твердо намерены вернуться в магазин до ноябрьского релиза, и даже анонсировали бета-тестирование.

Ноябрь 2023: последняя задержка релиза

Fntastic частично сдержала слово. Студия одолела судебный иск, страница игры в Steam была восстановлена в начале ноября, проект вернул себе звание самой ожидаемой игры на платформе. К сожалению, релиз опять перенесли — теперь на 7 декабря, причем проект выйдет в раннем доступе. Помимо этого, разработчики опубликовали новый трейлер: Интернет уже перестал верить студии, но сам по себе ролик выглядел неплохо. По крайней мере, он действительно напоминал ту игру, которую Fntastic хотела выпустить.

7 декабря 2023: релиз The Day Before

The Day Before наконец вышла, но попала к игрокам в крайне сыром виде. Игра моментально собрала почти 30 000 пользователей онлайна в Steam, однако только малая часть из них действительно могла войти в игру. И те, кто смог пробиться на серверы, заметили нечто неожиданное: игра оказалась не ММО-выживалкой в открытом мире. По сути, релизная версия The Day Before была extraction-шутером в духе Escape from Tarkov. Для многих игроков этот факт переполнил чашу терпения, но даже если оставить смену жанров за скобками, проект получился никудышным. Ужасные механики стрельбы, скучный мир, безынтересные персонажи. В первый же день после выхода The Day Before заслужила тонны негативных отзывов в Steam.

11 декабря 2023: студия Fntastic закрывается