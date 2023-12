Провал The Day Before: как умирала самая ожидаемая игра в Steam

Январь – октябрь 2021: впечатляющие трейлеры

История The Day Before началась почти три года назад, когда в Сети появился трейлер ММО-выживалки в открытом мире — он был опубликован на YouTube-канале IGN. Постановочный ролик сразу вызвал ассоциации с The Last of Us и The Division благодаря сочетанию формата PvPvE, механик собирательства и городскому сеттингу.