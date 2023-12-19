Хакеры выложили в доступ засекреченные приложения и игры Apple

Тестовые версии приложений и игр, которые разработчики публиковали на принадлежащей Apple платформе Test Fight, оказались в открытом доступе. Об этом сообщила сама площадка в X.

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В доступном архиве оказались приложения, которые распространялись через Test Flight с 2012 по 2015 год. Отмечается, что среди утекших есть проекты, которые никогда официально не издавались — например, несколько игр серии Angry Birds. Каким образом хакеры смогли получить доступ к ним, не уточняется, однако, предположительно, помочь им мог кто-то из числа действующих или бывших сотрудников Apple.

Отметим, что сама утечка содержит в себе старые приложения, утратившие актуальность, из-за чего она не представляет особой опасности. Несмотря на это, в ней могут содержаться некоторые конфиденциальные сведения и личные данные тестировщиков.