Steam перестанет работать сразу на нескольких версиях Windows уже с 1 января

Steam, крупнейший в мире онлайн-магазин игр, объявил, что с 1 января 2024 года прекратит поддержку старых операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1.

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Пользователям, которые все еще используют эти версии системы, необходимо будет перейти на компьютеры, работающие под управлением Windows 10, Windows 11 или предстоящей Windows 12.

Это объявление было сделано в марте 2023 года, и хотя изначально оно не воспринималось всерьез из-за девятимесячного срока, теперь осталось менее 15 дней до истечения срока.

Согласно опросу об аппаратном и программном обеспечении Steam в ноябре 2023 года, только 1% пользователей Steam все еще используют старые версии Windows.