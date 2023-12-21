5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Bahnsen Knights

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Bahnsen Knights — визуальная новелла, стилизованная под приключенческие игры 1980-х. История рассказывает об агенте под прикрытием, который внедрился в кровожадный культ, возглавляемый бывшим продавцом подержанных автомобилей. Как и другие релизы из серии Pixel Pulps, Bahnsen Knights — своего рода книга-игра, где сюжетные сцены перебиваются несложными головоломками.

Steam

Witch on the Holy Night

Witch on the Holy Night вышла эксклюзивно в Японии еще в 2012 году, но теперь, после прошлогоднего релиза на консолях, она доступна и англоязычным ПК-геймерам. Проект разработан студией Type-Moon, культовым разработчиком визуальных новелл, и считается одной из лучших работ компании. Witch on the Holy Night рассказывает самостоятельную историю о молодом человеке, который, переехав в город, знакомится с двумя юными ведьмами. HD-переиздание игры получило полную озвучку и графику в высоком разрешении.

Steam

One-armed Robber

Новая игра от создателя One-armed Cook — игры про однорукого повара. Как можно догадаться по названию, в One-armed Robber предстоит совершать ограбления, пользуясь всего одной рукой. По формату она сильно напоминает Payday, только с более простой графикой и дополнительным челленджем. Игра поддерживает кооперативный режим по сети и предлагает несколько стилей прохождения на выбор — как «громкий», так и скрытный. One-armed Robber бесплатна, но, возможно, в следующие месяцы проект получит платные дополнения.

Steam

Pioneers of Pagonia

В ранний доступ Steam вышла Pioneers of Pagonia: градостроительный симулятор в сеттинге фэнтези, где игроку предстоит заняться развитием приятной средневековой деревушки. Над проектом работает один из ведущих дизайнеров серии The Settlers, и Pioneers of Pagonia действительно местами напоминает предшественницу стратегическими элементами и визуальным стилем.

Steam

River Tails: Stronger Together

Трехмерные платформеры довольно легко обделить вниманием, но River Tails: Stronger Together станет отличным вариантом для праздничного прохождения. Двум игрокам необходимо работать сообща, чтобы проходить уровни и решать головоломки, но они обитают в двух разных «мирах». Один игрок управляет котенком, который двигается по суше, а второй — болтливой рыбкой, которая плавает в воде и по каналам.