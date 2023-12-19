Авторы Nioh раскрыли больше подробностей нового экшена Rise of the Ronin для PS5
Издание Game Informer пообщалось с разработчиками экшена Rise of the Ronin из Team Ninja и узнало больше подробностей грядущей новинки. Собрали всю главную информацию:
- действие игры разворачивается в Японии в 1863 году. Напомним, что в это время страна переживает самое мрачный период с деспотичными правителями, смертельными болезнями и продолжающейся гражданской войны между сёгунатом Токугава и антисёгунатскими фракциями;
- в игре представлено три города: Иокогама, Киото и Эдо (сегодня это Токио);
- игроки возьмут на себя роль безымянного Ронина, который выступает кем-то вроде наёмника под именем Скрытое лезвие (Veiled Edge);
- разработчики поменяли сверхъестественные элементы своих прошлых игр на историческую драму для полного погружения в сеттинг;
- игроков ждут встречи с несколькими реальными личностями той эпохи, в том числе с общественными и политическими деятелями вроде Сакамото Рёмы и Ёсиды Сёина;
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Скриншот
- действие Rise of the Ronin переплетается с реальностью, но игра рассказывает вымышленную историю, и главный герой сможет формировать её на основе своих выборов — при этом, похоже, что в основном это распространяется на побочные миссии;
- диалоги содержат несколько вариантов ответов, а ключевые исторические моменты предлагают несколько вариантов действия вроде убить или пощадить;
- игроки встретят на своём пути много разных персонажей, с которыми можно развивать отношения через выполнение специальных миссий. При этом укреплять связь можно не только с героями, но и с локациями, что мотивирует исследование внутриигрового мира;
- в трейлерах Rise of the Ronin демонстрировалось передвижение верхом на лошади и на планере. Ещё у героя есть специальный крюк для быстрого подъёма в воздух и по вертикальным пространствам;
Скриншот
Скриншот
- сражения на мечах в ближнем бою имеют элементы, знакомые по играм серии Nioh. В игре есть различные стили оружия, включая ружья. Кроме того, важную роль играет парирование;
- в целом боевая система Rise of the Ronin основана на изучении моделей поведения врагов и неоднократных попытках;
- в Rise of the Ronin есть похожая на Souls-like игры система возвращения потерянных очков опыта после смерти — она включает в себя ресурс под названием «Карма». Но есть и другой, более традиционный тип опыта, который сохраняется после смерти — подробностями поделятся в будущем.
Релиз Rise of the Ronin состоится 22 марта 2024 года на PS5. Свежий трейлер экшена представили в рамках The Game Awards 2023.