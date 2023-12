Авторы Nioh раскрыли больше подробностей нового экшена Rise of the Ronin для PS5

Издание Game Informer пообщалось с разработчиками экшена Rise of the Ronin из Team Ninja и узнало больше подробностей грядущей новинки. Собрали всю главную информацию:

Релиз Rise of the Ronin состоится 22 марта 2024 года на PS5. Свежий трейлер экшена представили в рамках The Game Awards 2023.