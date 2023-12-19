Создатель Resident Evil Синдзи Миками не захотел вновь возвращаться к серии

Синдзи Миками известен игрокам в качестве создателя Resident Evil и основателя Tango Gameworks. В этом году он покинул студию, а о планах разработчика на данный момент известно мало. Однако в них точно не входит возвращение к серии «Обитель зла».

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Об этом Миками рассказал во время прямого эфира. Зато Синдзи точно хотел бы увидеть Viewtiful Joe 3 и новую часть Okami. Не исключено, что создатель Resident Evil захочет поработать над совместным проектом с Хидеки Камией — создателем Devil May Cry и Bayonetta, который стал вторым главным героем прямого эфира.

Во время разговора разработчики вспомнили прошлое. Камия заявил, что Миками научил его всем премудростям, а ключевым моментом в карьере Хидеки стало то, что Синдзи позволил ему руководить созданием Resident Evil 2, несмотря на неудачную реализацию так называемой RE 1.5 (прототип RE 2).