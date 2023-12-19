Создатель Resident Evil Синдзи Миками не захотел вновь возвращаться к серии
Синдзи Миками известен игрокам в качестве создателя Resident Evil и основателя Tango Gameworks. В этом году он покинул студию, а о планах разработчика на данный момент известно мало. Однако в них точно не входит возвращение к серии «Обитель зла».
Об этом Миками рассказал во время прямого эфира. Зато Синдзи точно хотел бы увидеть Viewtiful Joe 3 и новую часть Okami. Не исключено, что создатель Resident Evil захочет поработать над совместным проектом с Хидеки Камией — создателем Devil May Cry и Bayonetta, который стал вторым главным героем прямого эфира.
Во время разговора разработчики вспомнили прошлое. Камия заявил, что Миками научил его всем премудростям, а ключевым моментом в карьере Хидеки стало то, что Синдзи позволил ему руководить созданием Resident Evil 2, несмотря на неудачную реализацию так называемой RE 1.5 (прототип RE 2).
Из других интересных моментов разговора стоит отметить слова Миками об экшенах God Hand и P.N.03. Как оказалось, разработка первого заняла около года, а на создание второй игры потребовалось примерно шесть месяцев.