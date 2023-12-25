Лучшие моды для Lethal Company

Lethal Company пока что находится в раннем доступе, однако игра уже обладает достаточно хорошей поддержкой модов. Портал PC Gamer собрал список лучших модификаций для Lethal Company.

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Размер лобби и социальные моды

More Company. Повышает максимальное число игроков до восьми. Помимо этого, в состав More Company входят новые косметические предметы: от солнцезащитных очков до шляп, кошачьих ушек и многого другого.

Bigger Lobby. Повышает максимальное число игроков до 40. На случай, если вы категорически не хотите оставлять кого-то из своих 39 друзей за бортом.

Late Company. Позволяет добавлять игроков даже после начала миссии: тем, кто присоединится позже, не придется ждать, пока сессия закончится.

More Emotes. Добавляет в игру новые жесты: например, аплодисменты и меметичный танец гридди.

Дополнительные монстры

Skinwalkers. Хоррор-мод, который давит на паранойю игроков. Skinwalkers записывает реплики из голосового чата и повторяет их в случайных местах на карте. Отлично привлекает внимание монстров, реагирующих на звук.

Mimics. В Dungeons & Dragons мимики обычно маскируются под сундуки с сокровищами, чтобы заманить ничего не подозревающих приключенцев. Мод Mimics добавляет в игру монстров, которые маскируются под двери.

Геймплейные моды

Brutal Company Plus. Повышает частоту появления монстров и позволяет им появляться на любых лунах, а также добавляет новые случайные события.

GameMaster. Позволяет хосту игры решить, сколько хаоса он хочет видеть на экране. Добавляет в игру контекстное меню для спауна монстров, изменения дедлайна и покупки предметов. В отличие от многих других модов, его нужно установить только тому, кто хостит сервер.

FOV Adjust. Позволяет ПК-игрокам поменять настройку, которую инстинктивно хочется изменить почти в каждой игре — угол обзора.