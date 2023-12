Названа самая популярная игра у российских интернет-пиратов

В топ-10 самых популярных тайтлов среди пиратов из России также включили Lies of P, Alan Wake 2, Dead Island 2, дополнение для Cyberpunk 2077 Phantom Liberty и Lords of the Fallen.

Ранее редакция журнала IGN выбрала лучшие видеоигры 2023 года. В список попали Nintendo Switch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Resident Evil 4, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Alan Wake 2 и Baldur’s Gate 3.