Новый Intel Core Ultra 7 155H проиграл Ryzen 7 7840U в тестах

Технический веб-сайт Phoronix, специализирующийся на анализе производительности Linux, недавно провел комплексный обзор, сравнивающий процессор Intel Core Ultra 7 155H «Meteor Lake» с AMD Ryzen 7 7840U в Linux. Результаты оказались неожиданными: чип AMD Ryzen показал превосходство как по производительности, так и по энергоэффективности.

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Процессоры Intel Core Ultra «Meteor Lake» включает в себя 16 ядер, 22 потока и 24 МБ кэш-памяти третьего уровня. Однако при сравнении с AMD Ryzen 7 7840U процессор Meteor Lake терпел неудачу почти во всех тестах. Чип Ryzen имеет 8 ядер с 16 потоками и 16 МБ кэш-памяти третьего уровня.

Эксперты Phoronix провели 370 тестов, и выяснилось, что в 80% случаев Core Ultra 155H проигрывает Ryzen 7 7840U. Именно 15-ваттная модель, а не 45-ваттный Ryzen 7 7840HS. В среднем APU AMD превосходил новинку Intel по производительности на 28%, потребляя при этом столько же, а то и меньше энергии. В некоторых тестах разница была ещё выше, а в LeelaChessZero процессор AMD опередил на 77%.