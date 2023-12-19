Транспортные карты можно пополнить онлайн в Новосибирске
Сообщается, что переход произойдет без участия пользователя: автоматически при очередной оплате проезда в наземном транспорте. На онлайн-технологию уже переведены карты школьника. Их можно пополнять в мобильном приложении «Транспортная карта». В настоящее время на онлайн переводятся единые транспортные карты.
Пополнять транспортные карты дистанционно можно будет:
- в мобильном приложении «Транспортная карта» (доступно для устройств на базе iOS и Android);
- в личном кабинете пользователя на сайте t-karta.ru (web-версия).
При дистанционном пополнении карт комиссия не взимается. Сохранится и возможность пополнения транспортных карт в действующей сети пунктов обслуживания.
Напомним, что на зимних каникулах с 28 декабря 2023 года по 8 января 2024 года учащиеся общеобразовательных организаций города Новосибирска смогут
на всех видах муниципального пассажирского транспорта. Главное – предъявить справку из школы.
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