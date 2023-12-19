Ростех планирует создать компьютерную игру со своей военной техникой

"Отечественный игрострой, безусловно, может составить конкуренцию зарубежным видеоиграм и производить продукт, способный заинтересовать российских геймеров и при этом транслировать им правильные национальные ценности. В перспективе мы рассматриваем возможность работы в этой индустрии. Концепт-арты, созданные в рамках проекта "Боевые монстры Ростеха" могут послужить хорошим началом", - добавили там.