В Steam появилась страница с личными итогами 2023 года для игроков

Valve запустила страницу, на которой каждый пользователь Steam может посмотреть личную статистику игровой активности за 2023 год. Сервис показывает множество данных, включая количество сыгранных игр в году, количество наигранных часов, самый популярный тайтл у пользователя и множество других интересных данных.

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Стоит учитывать, что Valve не берёт в расчёт наигранное время в автономном режиме, поэтому статистика показывает лишь то время, когда игрок находился в онлайне.