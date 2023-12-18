Умер Джеймс МакКэффри, голос Макса Пэйна из Max Payne и Алекса Кейси из Alan Wake 2

17 декабря не стало Джеймса МакКэффри — ирландскому актёру театра, кино и видеоигр. Смерть артиста подтвердили его близкие, отмечая, что он долгие годы боролся с миеломой. Мужчине было 64 года, он умер в кругу семьи.

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Джеймс МакКэффри больше всего известен по озвучке Макса Пэйна в серии игр Max Payne от Remedy и Rockstar Games. Актёр также появлялся в роли детектива Алекса Кейси и Томаса Зэйна из игры Alan Wake, а также Закарии Тренча из Control.