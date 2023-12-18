Дополнение Emergency Meeting к Vampire Survivors отправило выживших в Among Us

Независимая студия poncle объявила о выходе дополнения Emergency Meeting к популярному боевику Vampire Survivors. Оно, как и сообщалось ранее, вводит в игру новую коллаборацию, на этот раз с культовой игрой Among Us.

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Покупатели дополнения смогут отправиться на новый этап приключений, выбрав одного из девяти игровых персонажей, выживших из Among Us. Они, выполняя адаптированные миссии на выживание, смогут обзавестись 15 видами нового оружия, в том числе улучшенного. А расправляться с вампирами мы будем под шесть дополнительных новых музыкальных треков.

Разработчики объявили, что сейчас ведут переговоры о новых коллаборациях с различными студиями. Но в игре будет появляться и оригинальный контент, в том числе предметы, усиления, свежие механики и другие функции. И в 2024 году нас ждёт ещё множество бесплатных обновлений с новыми приключениями для базовой игры.