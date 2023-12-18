В Dota 2 нашли новый баг, ломающий сервер игры

Российский аналитик Халед sQreen Эль-Хаббаш в своих соцсетях обратил внимание на новую ошибку, которая позволяет избежать поражения в рейтинговых играх Dota 2.

© Чемпионат.com

Игроки нашли специальный символ, при отправке которого сервер матча перезагружается. В конце матча, когда результат уже ясен, они ставят паузу и копируют его в общий чат — после этого результат игры не засчитывается.

Соцсети

Вероятно, ошибка возникает из-за неверного распознавания игрой UTF-кодировки. На момент публикации Valve не отреагировала на проблему, поэтому мы рекомендуем вам временно отказаться от рейтинговых игр в Dota 2.