В Dota 2 нашли новый баг, ломающий сервер игры — достаточно отправить символ в общий чат
Российский аналитик Халед sQreen Эль-Хаббаш в своих соцсетях обратил внимание на новую ошибку, которая позволяет избежать поражения в рейтинговых играх Dota 2.
Игроки нашли специальный символ, при отправке которого сервер матча перезагружается. В конце матча, когда результат уже ясен, они ставят паузу и копируют его в общий чат — после этого результат игры не засчитывается.
Соцсети
Вероятно, ошибка возникает из-за неверного распознавания игрой UTF-кодировки. На момент публикации Valve не отреагировала на проблему, поэтому мы рекомендуем вам временно отказаться от рейтинговых игр в Dota 2.
Ранее в Counter-Strike 2 нашли возможность запустить вирус или узнать IP-адрес игрока, используя уязвимость с HTML-кодами в чате. Через три дня её устранили.
Чемпионат.com: главные новости