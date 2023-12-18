Hellblade: Senua's Sacrifice получила русскую озвучку — вот, где ее скачать
GamesVoice — студия, занимающаяся локализацией игр — объявила о выходе русского дубляжа для Hellblade: Senua’s Sacrifice и опубликовала ролик, в котором можно услышать голоса актеров озвучки.
Вот что говорит об итоговом дубляже сама GamesVoice:
Отправляйтесь в психоделическое путешествие вместе с воительницей Сенуа и ее голосами в голове. Взгляните на мир и события игры по-новому благодаря переработанному переводу и русскому дубляжу. Чтобы обеспечить максимальное погружение, нам пришлось не только переозвучить всех персонажей, но и основательно поработать над саунд-дизайном, чтобы даже едва уловимый шепот отдавался чем-то знакомым.
Русскую локализацию Hellblade: Senua's Sacrifice анонсировали еще в 2018 году на выставке «ИгроМир». Финальный проект вышел спустя 5 лет. Перевод будет работать как в ПК-версии игры, так и в VR-режиме.
Скачать озвучку можно бесплатно на сайте GamesVoice , но также есть возможность отправить донат в качестве благодарности. Теперь студия объявила о сборе средств на дубляж Alan Wake 2.