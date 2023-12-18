Hellblade: Senua's Sacrifice получила русскую озвучку

Отправляйтесь в психоделическое путешествие вместе с воительницей Сенуа и ее голосами в голове. Взгляните на мир и события игры по-новому благодаря переработанному переводу и русскому дубляжу. Чтобы обеспечить максимальное погружение, нам пришлось не только переозвучить всех персонажей, но и основательно поработать над саунд-дизайном, чтобы даже едва уловимый шепот отдавался чем-то знакомым.