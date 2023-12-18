IGN назвал лучшие игры 2023 года

Редакция журнала IGN выбрала лучшие видеоигры 2023 года. Список опубликован на сайте портала.

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Лучшей игрой года оказался эксклюзив для Nintendo Switch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Журналисты высоко оценили свободу действий, которую предложили разработчики игры геймерам, и различные игровые механики.

В список включили Resident Evil 4, которую авторы назвали одним из лучших ремейков в индустрии. Также туда попало сюжетное дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, которое специалисты описали как уникальный техно-шпионский триллер.

Кроме того, авторы IGN выделили Alan Wake 2 — сиквел культового хоррора от студии Remedy. По словам составителей рейтинга, геймдизайнеры взяли основу оригинальной игры — дневные и ночные перестрелки — и добавили «чистую тьму». Также в топ попала Baldur’s Gate 3 — «игра глубокая, как океан, и такая же широкая, поднимает выбор игрока на беспрецедентную высоту».