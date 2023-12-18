Патент Sony позволит адаптировать сложность игры под геймеров в реальном времени

Sony опубликовала новый патент, в котором описывается инновационная технология для изменения уровня сложности игры в реальном времени.

Адаптация происходит на основе оценки навыков игрока — как он справляется с механиками, элементами и внутриигровыми обстоятельствами — динамичными алгоритмами. В итоге некоторые параметры, например, навыки и частота появления врагов, скорость передвижения, сила персонажа и так далее, могут меняться автоматически, подстраиваясь под ожидаемый уровень конкретного человека.