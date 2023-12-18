Патент Sony позволит адаптировать сложность игры под геймеров в реальном времени
Sony опубликовала новый патент, в котором описывается инновационная технология для изменения уровня сложности игры в реальном времени.
Адаптация происходит на основе оценки навыков игрока — как он справляется с механиками, элементами и внутриигровыми обстоятельствами — динамичными алгоритмами. В итоге некоторые параметры, например, навыки и частота появления врагов, скорость передвижения, сила персонажа и так далее, могут меняться автоматически, подстраиваясь под ожидаемый уровень конкретного человека.
Такая регулировка сложности должна сохранять вовлечённость пользователей, предлагая им уникальный опыт и помогая избегать чувства разочарования или ощущения слишком простого игрового процесса.