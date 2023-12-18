В России подготовили сомнительную Концепцию регулирования отрасли игр

«Коммерсант» ознакомился с документом «Концепция правового регулирования отрасли видеоигр». Он, как сообщают источники портала, был подготовлен Единым регулятором азартных игр (ЕРАИ) и представителями исполнительного комитета Федерации бокса.

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Изложенные в документе принципы базируются на «интересах сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

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Авторы предлагают ввести законодательные определения таких понятий, как видеоигра, организатор видеоигр, оператор площадки торговли объектами видеоигр, участник видеоигры, а также определить РФ как «место осуществления деятельности по организации и проведению видеоигр».

Кроме того, в документе описываются идеи контроля над финансовыми потоками, связанными с продажами видеоигр на территории РФ. Так, предполагается, что средства от продажи будет принимать не торговая площадка вроде Steam или PlayStation Store, а единый центр учёта перевода ставок. Он же будет забирать с каждой трансакции целевые отчисления на поддержку российских игровых разработчиков и направлять остаток владельцам торговых площадок.

Чтобы контролировать отчисления, от «субъектов видеоигр» потребуется присоединение к информсистемам ЕРАИ и передача сведений о каждой трансакции. Продажу игр в обход системы планируют запретить. Также в документе упоминается идея создания реестра видеоигр и их продавцов — всё для контроля содержания игр.

Но, похоже, что переживать пока рано. В Минцифры, к примеру, считают преждевременным оценивать документ, называя концепцию лишь «отправной точкой». Источники «Коммерсанта» в свою очередь отметили, что в предложенном ЕРАИ регулировании «не учтено множество рисков», и оно «вызывает беспокойство не только участников рынка, но и у госорганов».

По словам одного собеседника, «новое регулирование создаст барьеры для выхода на российский рынок поставщиков из дружественных стран». «Да и просто никто не будет подключаться к малопонятной системе — это просто небезопасно».



По словам другого собеседника, «Минэкономики, Минфин, Роскомнадзор и другие регуляторы обеспокоены тем, что ЕРАИ пытается сконцентрировать все полномочия в своих руках, а также вести не только мониторинг, а полное администрирование финансовых потоков».