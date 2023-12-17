Неудачи NVIDIA: назван топ-5 худших видеокарт GeForce в истории

Компания NVIDIA уже не раз выпускала откровенно спорные и даже неудачные модели видеокарт. В издании Tom’s Hardware решили вспомнить наиболее провальные из них. На первое место эксперты поместили GeForce FX 5800 Ultra. Вышедшая в 2003 году видеокарта потребляла существенные по тем временам 75 Вт, а шум от нее был похож на пылесос. Тогда ее прозвали «воздуходувкой для листьев» Топ-5 худших видеокарт NVIDIA в истории: 1. GeForce FX 5800 Ultra Источник фото: Custom PC 2. GeForce GTX 480 Истоник: Bilibili 3. GeForce RTX 2080 и архитектура Turing Источник фото: Amazon 4. GeForce RTX 4060 Ti Источчник: PC World 5. GeForce RTX 3080 Источник фото: NVIDIA Например, GeForce RTX 2080 попала в топ из-за невостребованной технологии трассировки лучей, которая вынудила компанию поднять ценник GPU сразу до 1199 долларов. При этом на момент выхода толком ни одна игра не поддерживала RT. Заглавное фото: techspot