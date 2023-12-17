В Warface добавили скин Майора Нечаева из Atomic Heart

Авторы шутера Warface из Astrum Entertainment добавили в игру скин главного героя из Atomic Heart — Майора Нечаева. В честь этого разработчики даже опубликовали специальный трейлер.

Напомним, в сентябре этого года Astrum Entertainment объявила о прекращении поддержки Steam и EGS-версий игры Warface. Серверы с данными версиями проработают до 19 декабря — после этого их закроют. В качестве альтернативы геймеры могут перенести свой прогресс в VK Play.