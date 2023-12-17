В 2023 году россияне купили более 1 млн игровых консолей

За первые 11 месяцев 2023 года в России было продано более 1 млн игровых консолей, что вдвое больше результата аналогичного периода в прошлом году. Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на данные ритейлера «М.Видео-Эльдорадо». В деньгах рынок вырос с 8 до 18 млрд руб.

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В штуках 35% продаж пришлись на устройства PlayStation, Xbox и Nintendo. В денежном же выражении приставки перечисленных брендов заняли 85%.

Похожие данные привели в компания «Яндекс Маркет» и Wildberries. По информации этих ретейлеров, количество проданных игровых устройств в РФ выросло в 2,7 и 3,8 раза соответственно. Лидерами рынка являются PlayStation и Xbox. В «Яндекс Маркет» отметили бум спроса на ретро-консоли и мобильные приставки.