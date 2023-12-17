Зомби-режим «вытащил» продолжение Call of Duty и получил высокие оценки критиков

Генеральный менеджер Call of Duty Джоанна Фэриес рассказала, что игра Modern Warfare 3 — продолжение основной сюжетной линии во франшизе «Зов долга» — получила низкий рейтинг как со стороны пользователей, так и критиков. Но зомби-режим значительно улучшил положение проекта.

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Modern Warfare 3 была представлена в начале ноября 2023 года. Игру ждали, но после релиза игроки и критики завалили разработчиков претензиями за сырой сюжет и множество багов. При этом зомби-режим оказался одним из лучших за 10 лет. По словам Фэриес, это лучший «третий режим» за всё время.

Она подчеркнула, что при всех ошибках Call of Duty — больше, чем игра, это уже скорее философия. Причём игра популярна и актуальна уже на протяжении 20 лет, что говорит само за себя.