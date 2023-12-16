Издатель Call of Duty и Candy Crush заплатит $50 млн из-за иска о домогательствах

Одна из крупнейших в мире компаний в сфере видеоигр Activision Blizzard намерена выплатить около $50 млн для урегулирования иска от департамента гражданских прав штата Калифорния. Госрегулятор обратился в суд, утверждая, что руководство Activision Blizzard игнорировало жалобы своих работников о сексуальных домогательствах и дискриминации. Об этом сообщает Tech Xplore со ссылкой на информацию газеты Wall Street Journal (WSJ).

© Activision Blizzard

Как рассказали журналистам знакомые с ситуацией источники, это разбирательство способствовало покупке Activision Blizzard корпорацией Microsoft за $69 млрд.

В феврале 2023 года Activision согласилась выплатить $35 млн для урегулирования обвинений со стороны Комиссии по ценным бумагам США, связанными с политикой раскрытия информации о притеснениях сотрудников. Комиссия установила, что в компании отсутствовали процедуры для сбора и анализа жалоб персонала, пострадавшего от неправомерного поведения на рабочем месте.

При этом в Activision Blizzard опровергли обвинения по искам от государственных органов.