У автора Bayonetta и Devil May Cry появилась «четкая идея» для новой игры

Хидэки Камия, основатель студии PlatinumGames и создатель таких известных франшиз, как Bayonetta и Devil May Cry, дал свежее интервью. Напомним, что разработчик решил покинуть студию в сентябре этого года, причём уехал из офиса он на красной Lamborgini.

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Камия рассказал, что решил покинуть родную студию из-за расхождения своих убеждений с тем направлением, в котором движется PlatinumGames. Теперь Хидэки будет работать так, как считает правильным. Геймдизайнер хочет, чтобы его проекты отражали видение разработчика, ведь игры «не продукты», а «произведения искусства».

Многие сотрудники PlatinumGames неоднозначно восприняли уход Камии. Кто-то пришёл работать только из-за такого наставника, другие же просто обсудили с Хидэки его уход и даже пустили слезу.

Свой YouTube-канал Хидэки Камия открыл «по наитию», но понял, что это отличный способ общения с аудиторией. Фанаты особенно оценили открытость геймдизайнера и непринуждённую атмосферу роликов.

У Хидэки Камии есть проблемы с тем, как он вернётся к разработке видеоигр (в данный момент этого нельзя сделать из-за бюрократических обязательств после увольнения). Камия считает, что его могут не взять в крупную студию, а для основания своей нужны и другие разработчики. Одного принципа Хидэки будет придерживаться наверняка — создавать вещи «со свободой мысли».

Главным для Камии является не корпоративный рост, чему много времени уделяется в PlatinumGames, а желание создавать интересные игры. Причём для новой у геймдизайнера уже есть «чёткие идеи» и даже понимание, как воплотить их в реальность. Он не может сказать ничего, кроме того, что это будет «игра Хидэки Камии».