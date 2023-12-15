Nintendo запретила фанатский порт The Legend of Zelda Links Awakening
На этой неделе фанаты The Legend of Zelda могли насладиться неофициальным портом The Legend of Zelda: Link’s Awakening на PC. Конечно, речь идёт не про ремейк 2019 года, а про версию Link’s Awakening DX, которая вышла в 1998 году для Game Boy Color. Однако вскоре Nintendo удалила фанатскую версию.
Неофициальный порт мог похвастаться HD-графикой, прокруткой изображения с частотой в 120 кадров и поддержкой широкоформатных экранов. Одной из главных особенностей стала возможность взглянуть на остров Кохолинт с высоты птичьего полёта, без лишних прокруток изображения.
Фанатская версия распространялась бесплатно, но Nintendo потребовала удалить порт за «нарушение» и «несанкционированное использование» авторских прав. Пользователи совсем не удивились таким действиям японской компании, которая известна яростной борьбой за свою интеллектуальную собственность.
Сама Link’s Awakening имеет и полноценный ремейк The Legend of Zelda: Link’s Awakening (2019). В нём реализована 3D-графика, а доступна игра исключительно на Nintendo Switch. Взглянуть на трейлер удалённого фанатского порта Link’s Awakening DX можно ниже.