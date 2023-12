Nintendo запретила фанатский порт The Legend of Zelda: Links Awakening

На этой неделе фанаты The Legend of Zelda могли насладиться неофициальным портом The Legend of Zelda: Link’s Awakening на PC. Конечно, речь идёт не про ремейк 2019 года, а про версию Link’s Awakening DX, которая вышла в 1998 году для Game Boy Color. Однако вскоре Nintendo удалила фанатскую версию.