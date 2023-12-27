В какие игры поиграть на Android и iOS, новинки декабря

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

© Play Store

GPixel

GPixel — подарок тем, кто скучает по временам старых «таймкиллеров» эпохи ручки, бумаги и монеток на парте. Игрока предстоит запускать свои гоночные болиды по трекам щелчками, грамотно планируя углы поворотов, чтобы обойти соперников. GPixel предлагает несколько режимов игры, от сезонного чемпионата до заездов на время и ночных гонок, где дорогу впереди освещают только фары машин.

Play Store

Jump Heroes

Jump Heroes — яркая, динамичная аркада, которая проверит рефлексы игроков на прочность. По сути, это платформер, где храброму кубику нужно выжить, постоянно уклоняясь от препятствий, чтобы набрать как можно больше очков.

Play Store

Little Nightmares

На мобильных платформах также состоялся релиз Little Nightmares: мрачного хоррор-платформера о девочке, потерявшейся в кошмарном мире монстров, похожих на куклы. Мобильная версия игры оптимизирована для тачскринов — это отличный шанс познакомиться с современной культовой классикой, если вы еще не.

Play Store

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Каждый раз, когда Губка Боб и Патрик собираются пошалить, их приключения не заканчиваются ничем хорошим для окружающих. The Cosmic Shake наконец вышла на iOS и Android: игроки могут разблокировать новые навыки и 30 костюмов для знакомых героев, которых озвучивают актеры из оригинального сериала Nickelodeon.

Play Store

My Little Blood Cult

На мобильных устройствах можно найти достаточно много игр про рыбалку, однако ловля демонов удочкой — это что-то новенькое. В My Little Blood Cult игрок станет лидером культа, которому предстоит вылавливать жутких демонов при помощи верной удочки, магических ритуалов и древних заклинаний.