В Dota 2 добавили подарок, который банит аккаунты нечестных игроков

15 декабря в Dota 2 стартовало Холодрыжество — новогодний ивент с тематическими предметами. В своём анонсе Valve упомянула, что сделает приятный подарок для тех, кто хорошо вёл себя в 2023 году — пользователи с высокой порядочностью получили бесплатный сундук с зимним сетом.

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В том же материале разработчики анонсировали новую волну блокировок за нарушение правил, включая игру на смурф-аккаунтах. Сперва геймеры восприняли это с юмором, однако потом увидели, что это происходит на самом деле. Популярный стример и участник чемпионата мира The International 2017 Мэйсон Mason Венн получил бан прямо во время трансляции за смурфинг — «токсичный уголёк» был завёрнут в его праздничный сундук.

Можете не отнекиваться. Скелет Мороз уже всё знает. Он тщательно проверил вашу порядочность и готов вдарить бан-молотом по всем смурф-аккаунтам непослушных мальчиков и девочек, а также раздать наказания их основным аккаунтам.