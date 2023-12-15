В Fortnite стартовал Зимний фестиваль и появились экипировки Черепашек-ниндзя

В королевскую битву Fortnite вернулся Зимний фестиваль с бесплатными подарками, специальными заданиями и новым временным режимом «Доставь-ка». В последнем игроки должны в буквальном смысле «доставлять» урон противникам, используя метательное оружие и расходуемые предметы. Режим «Доставь-ка» доступен до 2 января.

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Кроме того, внутриигровой магазин Fortnite пополнился экипировками из нового набора с Черепашками-ниндзя. В его состав вошли все четыре героя — Леонардо, Рафаэль, Микеланджело и Донателло — и тематические предметы, а стоимость составила 3,400 В-баксов. Вместе с черепашьим набором в магазин добавили и набор с журналисткой Эйприл О’Нил за 1,600 В-баксов

У всех этих экипировок есть дополнительный стиль LEGO. Напомним, что это нововведение связано со строительным приключением LEGO Fortnite, который уже доступен вместе с гонкой Rocket Racing и музыкальным Fortnite Festival.