Baldur's Gate 3 стала лучшей игрой 2023 для ПК по версии IGN

Издание IGN продолжает подводить итоги года. Пару дней назад издание рассказало о лучших хоррорах 2023 года, а теперь представило топ из лучших игр года для ПК.

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Лидер вряд ли кого-то удивит — первое место в топе заняла Baldur's Gate 3. Именно тайтл Larian стал лучшей ПК-игрой года. Также в топе есть Diablo 4 и Alan Wake 2.

Лучшие игры 2023 года для ПК Baldur's Gate 3 Alan Wake 2 Diablo 4 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty