The Game Awards 2023 установила рекорд

Ведущий и продюсер Джефф Кили поделился статистикой прошедшей церемонии The Game Awards 2023. Как оказалось, количество просмотров прямой трансляции составило более 118 млн, что на 15% больше, чем годом ранее. Это рекорд для церемонии.

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На YouTube количество одновременных зрителей превысило 900 тыс., что на 53% больше, чем в 2022 году. Ещё на YouTube на 53% выросло число одновременных трансляций церемонии — оно составило составило более 1,7 млн.

Кили также сообщил, что пиковая одновременная аудитория Twitch достигла 1,94 млн, а общее время просмотра в прямом эфире выросло на 10% по сравнению с прошлым годом.